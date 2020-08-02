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Кафельников: Кокорин — это кот в мешке 

RT на русском и ещё 24 2 часа назад
Кафельников: Кокорин — это кот в мешке
Фото: РИА Новости
Экс-первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников не знает, чего ожидать от новичка команды Александра Кокорина.

«Не испытываю каких-то особых эмоций от этого трансфера. Как это повлияет на результаты команды, сказать сложно. Если исходить из того, что «Спартак» представляет собой сейчас, то это, безусловно, усиление. Но опять же — в теории. Кокорин — это кот в мешке. На данный момент мне тяжело сравнивать его по силе даже с другими нападающими «Спартака». Все эти рассуждения прямо сейчас лишены смысла. Пройдёт хотя бы несколько туров — тогда и станет понятно», — цитирует Кафельникова «Советский спорт».

Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента, подписав трёхлетний контракт.
Ранее Черданцев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак».
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Футбол , Евгений Кафельников , Александр Кокорин , Спартак
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