«Не испытываю каких-то особых эмоций от этого трансфера. Как это повлияет на результаты команды, сказать сложно. Если исходить из того, что «Спартак» представляет собой сейчас, то это, безусловно, усиление. Но опять же — в теории. Кокорин — это кот в мешке. На данный момент мне тяжело сравнивать его по силе даже с другими нападающими «Спартака». Все эти рассуждения прямо сейчас лишены смысла. Пройдёт хотя бы несколько туров — тогда и станет понятно», — цитирует Кафельникова «Советский спорт».