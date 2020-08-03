Мостовой оценил зарплату Кокорина в «Спартаке»

Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись вдоволь, это происходило в Российской премьер-лиге с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя за такие деньги, которые считаются в Европе космическими, — цитирует Мостового Rusfootball.

Он считает виновными в появлении контрактов с такими заоблачными цифрами не игроков, а тех, кто им платит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что болельщики и просто неравнодушные пользователи Сети неоднозначно оценили переход нападающего Александра Кокорина в московский футбольный клуб «Спартак». В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1».