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«Космическая»: Мостовой оценил зарплату Кокорина в «Спартаке» 

News.ru и ещё 16 2 часа назад
Мостовой оценил зарплату Кокорина в «Спартаке»
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о контракте между Александром Кокориным и московским «Спартаком». По его словам, 29-летний форвард не стоит тех денег, которые ему обещаны договором, а он предусматривает, по версии ряда СМИ, зарплату в €3 млн в год и €2 млн подъёмных.

Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись вдоволь, это происходило в Российской премьер-лиге с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя за такие деньги, которые считаются в Европе космическими, — цитирует Мостового Rusfootball.

Он считает виновными в появлении контрактов с такими заоблачными цифрами не игроков, а тех, кто им платит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что болельщики и просто неравнодушные пользователи Сети неоднозначно оценили переход нападающего Александра Кокорина в московский футбольный клуб «Спартак». В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1».
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Футбол , Александр Мостовой , Александр Кокорин , Спартак , СБОРНАЯ РОССИИ
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