«Параська!»: Кержаков о Кокорине

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Кокорин обратился к подписчикам на своей странице в «Инстаграме». В комментариях к публикации Кержаков написал: «Параська!».

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Сегодня, 2 августа, красно-белые объявили о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».