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«Параська!» Кержаков пошутил над перешедшим в «Спартак» Кокориным 

Чемпионат.com 1 час назад
«Параська!»: Кержаков о Кокорине
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков пошутил над форвардом Александром Кокориным, перешедшим в «Спартак».
Кокорин обратился к подписчикам на своей странице в «Инстаграме». В комментариях к публикации Кержаков написал: «Параська!».
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Сегодня, 2 августа, красно-белые объявили о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».
С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей. На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.
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Футбол , Александр Кержаков , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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