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Кокорина посчитали суперфутболистом и лучшим трансфером «Спартака» 

Lenta.ru 36 минут назад
Кокорина посчитали суперфутболистом
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак». Его слова приводит Rusfootball.info.
По мнению Тарханова, Кокорин — «суперфутболист, уникальный игрок», благодаря которому «Сочи», где он играл на правах аренды, сумел остаться в Российской премьер-лиге.
Специалист заметил, что в «Спартаке» нет футболистов, сравнимых с Кокориным по классу.

«Это самое лучшее приобретение красно-белых за последние годы. Последний раз такой же хороший трансфер был, когда в "Спартак" Зе Луиш пришел, может быть, Адриано», — заявил Тархананов.

Он посчитал, что Кокорин даже выше классом, чем другие игроки, когда-либо приходившие в клуб.
Ранее Кокорина посчитали недостойным своей зарплаты. Бывший игрок красно-белых Александр Мостовой назвал ее «космической».
2 августа стало известно, что Кокорин подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3+1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. 31 июля у форварда истек срок соглашения с «Зенитом».
«Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге. В июне 2020-го Тарханов подписал контракт с клубом на два сезона.
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Комментарии 1
Футбол , Луиш Зе , Александр Тарханов , Александр Мостовой , Александр Кокорин , Спартак , Зенит
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