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Дзюба сказал, чем займется после футбола 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 21 минуту назад
Дзюба сказал, чем займется после футбола
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не исключает, что после завершения спортивной карьеры начнет работать на телевидении.

«В августе [22-го] мне будет 32 — потихоньку задумываюсь, что будет дальше. Бизнес — точно нет, потому что нужно что-то понимать и уделять этому время. Кому-то доверишься — обманут сто процентов», — рассказал футболист Sports.ru.

«Может, пойду экспертом на телевидение. Но если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счет, а потом что-то говорить — ерунда», — добавил Дзюба, однако отметил, что «пока больше склоняется к тренерству».
«Думал, чего хочу больше — стать тренером или спортивным директором. Решил, что, если захочу остаться в футболе, мое место будет рядом с полем, а не в кабинете», — пояснил он.

Напомним, Дзюбу признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги сезона-2019/20.
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Футбол , Артем Дзюба , Sports.ru
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