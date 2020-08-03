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В РПЛ могут запретить командам выпускать на поле более двух игроков 18 лет и младше одновременно 

Sports.ru и ещё 1 1 час назад
РПЛ изменит правила по выпуску молодых игроков на поле
Фото: Sports.ru
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, какой пункт может появиться в регламенте лиги благодаря матчу «Сочи» — «Ростов» (10:1).
— Будут ли какие-то корректировки в регламенте именно по мотивам матча «Сочи» — «Ростов»?
— Будут. Попробуем включить в регламент следующую норму — чтобы на поле у одной команды одновременно могло быть не больше двух игроков в возрасте 18 лет и младше.
Это не позволит заявить на матч Премьер-лиги, как «Ростову», полную команду 17-летних и даже более молодых ребят. Тоже наука.
Мы делали сквозную заявку из того расчета, чтобы в дополнение к основному составу в случае экстраординарной ситуации могло сыграть несколько молодых. Но не до такой же степени! — сказал Прядкин.
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