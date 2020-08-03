РПЛ изменит правила по выпуску молодых игроков на поле

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, какой пункт может появиться в регламенте лиги благодаря матчу «Сочи» — «Ростов» (10:1).

— Будут ли какие-то корректировки в регламенте именно по мотивам матча «Сочи» — «Ростов»?

— Будут. Попробуем включить в регламент следующую норму — чтобы на поле у одной команды одновременно могло быть не больше двух игроков в возрасте 18 лет и младше.

Это не позволит заявить на матч Премьер-лиги, как «Ростову», полную команду 17-летних и даже более молодых ребят. Тоже наука.

Мы делали сквозную заявку из того расчета, чтобы в дополнение к основному составу в случае экстраординарной ситуации могло сыграть несколько молодых. Но не до такой же степени! — сказал Прядкин.