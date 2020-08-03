«Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?» А мне говорят: «Да, не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей», — сказал хорватский легионер из салона машины по видеосвязи.