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Ловрен позвонил Салаху из Санкт-Петербурга и рассказал о медведе в аэропорту 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
«А сзади стоял медведь! Чума, брат!»
Фото: Reuters
Новичок «Зенита» Деян Ловрен позвонил своему бывшему партнёру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху, чтобы поделиться первыми впечатлениями от Санкт-Петербурга.

«Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?» А мне говорят: «Да, не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей», — сказал хорватский легионер из салона машины по видеосвязи.

Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, сыграет ли Ловрен в матче за Суперкубок России.
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Футбол , Прочее , Мохамед Салах , Сергей Семак , Зенит
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