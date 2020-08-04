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Прогнозы и ставки на «Интер» — «Хетафе»: игра на результат в Лиге Европы 

Партнерский материал 1 час назад
5 августа в матче 1/8 финала Лиги Европы сыграют «Интер» и «Хетафе». Это первый и единственный матч за выход в четвертьфинал. Встреча пройдет на нейтральном поле. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Интер» — «Хетафе»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

5 августа в немецком Гельзенкирхене, на стадионе «Фелтинс Арена» пройдет матч 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния итальянский клуб. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время можно с коэффициентом 1.70, что соответствует 56% вероятности. Успех гостей аналитики оценили коэффициентом 3.85 (25%), а ничья в основное время идёт за 5.15 (19%).
Сделать ставку на то, что «Интер» победит с учетом овертайма и возможной серии пенальти, можно с коэффициентом 1.37 (69% вероятности). Поставить на проход «Хетафе» можно за 3.10 (31%).
Эксперты склоняются к тому, что матч плей-офф Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.18, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.68. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Интер» — «Хетафе»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 5 августа

Лига Европы возвращается крайне любопытным противостоянием: «Интер» против «Хетафе». Команды не успели сыграть первый матч 1/8 финала до приостановки еврокубковых турниров. Поэтому теперь они сыграют уже по новому регламенту: один матч на нейтральном поле в немецком Гельзенкирхене.
«Интер» в последнем туре Серии А вырвал второе место в очном противостоянии с «Аталантой». В целом же команда Конте в 14 матчах после рестарта сезона проиграла только 1 матч. В плюс итальянцам и то, что Серия А завершилась на 1,5 недели раньше испанской Примеры: игровая форма миланцев должна быть выше.
«Хетафе» до пандемии претендовал на Лигу чемпионов, но рестарт команде явно не удался. Всего одна победа в 11 встречах и лишь 8-е место по итогам сезона. К тому же команду по завершении сезона в Испании покинули 4 футболиста: Антунеш, Дейверсон, Этебо и Кеннеди.
Надо понимать, что одноматчевый формат повышает риски. В серии из двух игр у «Хетафе» было бы куда меньше шансов. Но и сейчас «Интер» выглядит фаворитом. Поставить на проход миланцев в четвертьфинал Лиги Европы в БК «Фонбет» можно за 1.37.
Вряд ли этот матч порадует гурманов множеством забитых мячей. Стихия «Хетафе» — оборона, команда просто не умеет играть в другой футбол. Так что испанцы закроются и будут уповать на стремительные контратаки. У «Интера» в нападении дела обстоят куда лучше, но Антонио Конте — известный прагматик. К тому же в защите у «нерадзурри» тоже все в порядке. Есть резон сделать ставку на ТМ 2.5 гола. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 1.68.
Логичной выглядит и ставка на то, что как минимум одна из команд не сможет поразить ворота соперника. Итальянцы могут забить гол и сыграть по счету. Если же первым отличится испанский клуб, то «Хетафе» припаркует автобус в своей вратарской и будет отбиваться до финального свистка. Весьма вероятна и нулевая ничья в основное время матча. Сделать ставку на то, что как минимум одна команда не забьет, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.67. Поставив 1000 рублей на этот исход, вы можете получить 1670 рублей в случае успеха.
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на «Интер» — «Хетафе» и другие игры Лиги Европы!
Футбол , Видео , Фонбет
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