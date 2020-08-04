«Интер» — «Хетафе»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

5 августа в немецком Гельзенкирхене, на стадионе «Фелтинс Арена» пройдет матч 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния итальянский клуб. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время можно с коэффициентом 1.70, что соответствует 56% вероятности. Успех гостей аналитики оценили коэффициентом 3.85 (25%), а ничья в основное время идёт за 5.15 (19%).

Сделать ставку на то, что «Интер» победит с учетом овертайма и возможной серии пенальти, можно с коэффициентом 1.37 (69% вероятности). Поставить на проход «Хетафе» можно за 3.10 (31%).

Эксперты склоняются к тому, что матч плей-офф Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.18, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.68. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Интер» — «Хетафе»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 5 августа

Лига Европы возвращается крайне любопытным противостоянием: «Интер» против «Хетафе». Команды не успели сыграть первый матч 1/8 финала до приостановки еврокубковых турниров. Поэтому теперь они сыграют уже по новому регламенту: один матч на нейтральном поле в немецком Гельзенкирхене.

«Интер» в последнем туре Серии А вырвал второе место в очном противостоянии с «Аталантой». В целом же команда Конте в 14 матчах после рестарта сезона проиграла только 1 матч. В плюс итальянцам и то, что Серия А завершилась на 1,5 недели раньше испанской Примеры: игровая форма миланцев должна быть выше.

«Хетафе» до пандемии претендовал на Лигу чемпионов, но рестарт команде явно не удался. Всего одна победа в 11 встречах и лишь 8-е место по итогам сезона. К тому же команду по завершении сезона в Испании покинули 4 футболиста: Антунеш, Дейверсон, Этебо и Кеннеди.

Вряд ли этот матч порадует гурманов множеством забитых мячей. Стихия «Хетафе» — оборона, команда просто не умеет играть в другой футбол. Так что испанцы закроются и будут уповать на стремительные контратаки. У «Интера» в нападении дела обстоят куда лучше, но Антонио Конте — известный прагматик. К тому же в защите у «нерадзурри» тоже все в порядке. Есть резон сделать ставку на ТМ 2.5 гола. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 1.68