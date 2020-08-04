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Денис Глушаков объявил об уходе из «Ахмата» 

Чемпионат.com и ещё 16 2 часа назад
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
Фото: Чемпионат
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» сообщил, что покидает грозненский клуб.
«Пришло время двигаться дальше. Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы — отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.
Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом — особенно после ударной работы на карантине — удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил — почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьёзные задачи в футболе — никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймёт, но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным.
Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и, поскольку каждый день появляются новые слухи, решил прояснить ситуацию. Республике с её красотами и гостеприимством и «Ахмату» с его духом и болельщиками — спасибо за всё!» — написал Глушаков.
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Футбол , Денис Глушаков
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