«Спартак» нацелился на чемпиона Европы 

Московский «Спартак» нацелился на покупку полузащитника английского «Лестера» Адриена Силвы. Об этом сообщает Sporting life.

По информации источника, 31-летний чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии интересен московскому клубу, так что за футболистом пристально наблюдают. Подробности возможной сделки пока не раскрываются.

Срок действующего контракта Силвы с «Лестером» истекает летом 2021 года. На протяжении двух предыдущих сезонов хавбек выступал за французский «Монако» на правах аренды. В сезоне-2019/20 он провел 22 матча за клуб, в которых отдал две результативные передачи.

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