Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
16:00
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
18:30
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М

«Спартак» нацелился на чемпиона Европы 

Lenta.ru и ещё 13 2 часа назад
«Спартак» нацелился на чемпиона Европы
Фото: Michael Regan / Getty Images
Московский «Спартак» нацелился на покупку полузащитника английского «Лестера» Адриена Силвы. Об этом сообщает Sporting life.
По информации источника, 31-летний чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии интересен московскому клубу, так что за футболистом пристально наблюдают. Подробности возможной сделки пока не раскрываются.
Срок действующего контракта Силвы с «Лестером» истекает летом 2021 года. На протяжении двух предыдущих сезонов хавбек выступал за французский «Монако» на правах аренды. В сезоне-2019/20 он провел 22 матча за клуб, в которых отдал две результативные передачи.
2 августа красно-белые подписали российского нападающего Александра Кокорина. По информации журналиста Сергея Егорова, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.
3 августа Кокорина назвали суперфутболистом и лучшим трансфером «Спартака». Такое мнение выразил главный тренер «Енисея» Александр Тарханов.
Видео дня. Серферы на Гавайях поборолись за приз «Самое большое весло»
Последние новости
США показали удар гиперзвуковым C-HGB США показали удар гиперзвуковым C-HGB Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств
Комментарии 5
Футбол , Александр Тарханов , Александр Кокорин , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров»
«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров»
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
Требование к России: плати или уходи
Требование к России: плати или уходи
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение