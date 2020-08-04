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Адвокат рассказал о новом правонарушении Кирилла Кокорина 

RT на русском 2 часа назад
Адвокат рассказал о правонарушении Кирилла Кокорина
Фото: РИА Новости
Вячеслав Барик, адвокат младшего брата Александра Кокорина Кирилла, рассказал, почему его подзащитный вновь попал в суд.
По словам защитника, Кокорина-младшего дважды остановили в машине с тонированными не по правилам стёклами и выдали предписания. Кокорин в итоге убрал всю пленку с машины, поэтому смог отделаться только штрафом.

«Сам факт наличия тонировки был. В период, когда карантинные меры только начали снимать, его остановили, выдали ему предписание устранить нарушение. Но поскольку сервисы еще были закрыты, на этой машине снимать тонировку самому неправильно, он дожидался, но в этот период его ещё раз остановили сотрудники», — приводит слова Барика «360».

Как подчеркнул адвокат, Кирилл Кокорин уже оплатил все штрафы. Поэтому Никулинский суд Москвы пошёл ему навстречу.
Ранее сообщалось, что Адвокат Татьяна Стукалова пояснила решение Мосгорсуда по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также их общего друга Александра Протасовицкого.
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Комментарии 2
Футбол , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Татьяна Стукалова , Александр Кокорин , Мосгорсуд
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