Адвокат рассказал о правонарушении Кирилла Кокорина

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата Александра Кокорина Кирилла , рассказал, почему его подзащитный вновь попал в суд.

По словам защитника, Кокорина-младшего дважды остановили в машине с тонированными не по правилам стёклами и выдали предписания. Кокорин в итоге убрал всю пленку с машины, поэтому смог отделаться только штрафом.

«Сам факт наличия тонировки был. В период, когда карантинные меры только начали снимать, его остановили, выдали ему предписание устранить нарушение. Но поскольку сервисы еще были закрыты, на этой машине снимать тонировку самому неправильно, он дожидался, но в этот период его ещё раз остановили сотрудники», — приводит слова Барика «360».

Как подчеркнул адвокат, Кирилл Кокорин уже оплатил все штрафы. Поэтому Никулинский суд Москвы пошёл ему навстречу.