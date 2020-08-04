«Химки» назвали источники финансирования

Все новости на карте

В «Химках» раскрыли источники финансирования клуба в новом сезоне.

По словам руководителя пресс-службы Ивана Тугарина, финансовую поддержку клубу оказывает городской округ Химки, Московская область, а также ряд коммерческих спонсоров, от которых уже получены соответствующие гарантии.

Он также заметил, что «Химки» находятся в поиске новых спонсоров.

Сомнений в том, что клуб сможет нормально функционировать в рамках РПЛ, у нас нет.