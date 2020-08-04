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СМИ: «Химки» назвали источники финансирования для выступления в РПЛ 

RT на русском 1 час назад
«Химки» назвали источники финансирования
Фото: @fc_khimki Twitter
В «Химках» раскрыли источники финансирования клуба в новом сезоне.
По словам руководителя пресс-службы Ивана Тугарина, финансовую поддержку клубу оказывает городской округ Химки, Московская область, а также ряд коммерческих спонсоров, от которых уже получены соответствующие гарантии.
Он также заметил, что «Химки» находятся в поиске новых спонсоров.
Сомнений в том, что клуб сможет нормально функционировать в рамках РПЛ, у нас нет.

«Более того, одной из задач является привлечение максимально возможного количества внебюджетных средств», — приводит слова Тугарина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько заявил, что заинтересован в услугах Георгия Мелкадзе, который принадлежит «Спартаку», но прошлый сезон заканчивал в «Тамбове» на правах аренды.
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