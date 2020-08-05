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«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса 

Чемпионат.com и ещё 2 1 час назад
«Милан» интересуется Барриосом
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщил журналист Эрли Дюран Гомес в своем «твиттере» со ссылкой на итальянские СМИ. Об интересе россонери к колумбийцу сообщалось еще в январе 2019 года, когда тот выступал за «Боку Хуниорс».
По всей видимости, «Милан» возобновил интерес к 26-летнему хавбеку. В завершившемся сезоне Барриос сыграл за «Зенит» 35 матчей и забил один мяч. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 16 млн Трансфер хавбека в феврале прошлого года обошелся «Зениту» в € 15 млн Сине-бело-голубые стали чемпионами России сезона-2019/2020, а также обладателями Кубка страны.
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