Глушаков оценил игру Кокорина

Российский полузащитник Денис Глушаков считает нападающего «Спартака» Александра Кокорина одним из лучших нападающих в России.

«Он — один из лучших нападающих в России. А на что сможет претендовать «Спартак», будет зависеть не от одного форварда, а от всей команды», — цитирует Глушакова Спорт-Экспресс.

Напомним, что вчера Глушаков объявил об уходе из грозненского «Ахмата», за который Денис выступал в прошлом году.

Что касается Кокорина, то российский форварда заключил долгосрочный контракт с московским «Спартаком», Александр достался «красно-белым» бесплатно. Вторую половину прошлого сезона 29-летний нападающий провёл в «Сочи».