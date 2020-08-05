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«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы 

Спорт РИА Новости и ещё 19 3 часа назад
«Шахтёр» пробился в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: AFP 2020 / SERGEI SUPINSKY
Донецкий "Шахтер" нанес крупное поражение немецкому "Вольфсбургу" и завоевал путевку в четвертьфинал футбольной Лиги Европы.
Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Киеве, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Жуниор Мораес (89-я и 90+3-я минуты) и Манор Соломон (90+1-я). С поля были удалены защитник "горняков" Давид Хочолава (68-я) и защитник гостей Джон Брукс (70-я). В первом матче, который прошел в марте, украинский клуб одержал победу со счетом 2:1.
В другом матче дня "Копенгаген" на своем поле обыграл турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в 1/4 финала. В первой игре победу одержал стамбульский клуб — 1:0.
"Шахтер" в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с победителем пары "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) — "Базель" (Швейцария). Соперником "Копенгагена" будет победитель пары "Манчестер Юнайтед" (Англия) — ЛАСК (Австрия).
Ранее сообщалось, что матчи футбольных еврокубков, которые возобновятся на этой неделе после паузы, вызванной пандемией, начнутся с минуты молчания в память обо всех жертвах COVID-19.
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Футбол , Гандбол , Давид Хочолава , Манчестер Юнайтед
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