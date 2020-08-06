«Интер» объявил о подписании Санчеса 

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Миланский «Интер» оформил сделку по подписанию чилийского нападающего Алексиса Санчеса

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок расторгнул договор с « Манчестер Юнайтед », который владел правами на чилийца. Соглашение «Интера» с Санчесом рассчитано до 2023 года.

Сезон-2019/20 футболист проводил за «Интер» на правах аренды. Санчес сыграл 30 матчей, на его счету четыре гола и десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что голы Лукаку и Эриксена принесли «Интеру» победу над «Хетафе» в 1/8 финала ЛЕ.