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«Интер» объявил о подписании Санчеса 

RT на русском и ещё 24 3 часа назад
«Интер» объявил о подписании Санчеса
Фото: © inter.it
Миланский «Интер» оформил сделку по подписанию чилийского нападающего Алексиса Санчеса.
Как сообщает официальный сайт клуба, игрок расторгнул договор с «Манчестер Юнайтед», который владел правами на чилийца. Соглашение «Интера» с Санчесом рассчитано до 2023 года.
Сезон-2019/20 футболист проводил за «Интер» на правах аренды. Санчес сыграл 30 матчей, на его счету четыре гола и десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что голы Лукаку и Эриксена принесли «Интеру» победу над «Хетафе» в 1/8 финала ЛЕ.
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Футбол , Алексис Санчес , Манчестер Юнайтед
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