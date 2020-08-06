Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
16:00
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
18:30
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М

Семак поздравил жену с днём рождения танцем с чернокожими парнями 

Soccer News и ещё 4 3 часа назад
Семак порадовал жену ярким танцем на день рождения
Фото: Soccer News
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подготовил оригинальный подарок для своей супруги Анны в честь дня её рождения.
В среду, 5 августа, жене тренера "сине-бело-голубых" исполнилось 39 лет.
В ходе праздничной вечеринки Семак исполнил танец с чернокожими парнями. Видимо, таким образом он показал, что разделяет озабоченность любимой женщины проблемами африканского континента.
Видео дня. Возобновляются матчи Лиги Европы
Soccer News: последние новости
Мамаев сравнил Ростов с Краснодаром Мамаев сравнил Ростов с Краснодаром Лукаку повторил рекорд Ширера Лукаку повторил рекорд Ширера "Милан" купил защитника "Лиона" "Милан" купил защитника "Лиона"
Футбол , Сергей Семак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Требование к России: плати или уходи
Требование к России: плати или уходи
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение