Семак порадовал жену ярким танцем на день рождения

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подготовил оригинальный подарок для своей супруги Анны в честь дня её рождения.
В среду, 5 августа, жене тренера "сине-бело-голубых" исполнилось 39 лет.
В ходе праздничной вечеринки Семак исполнил танец с чернокожими парнями. Видимо, таким образом он показал, что разделяет озабоченность любимой женщины проблемами африканского континента.
Главный тренер Зенита Сергей Семак и его танец с чернокожими танцорами в день рождения жены Анны — 1 pic.twitter.com/K7y1qSTTy9— Зеленый свитер (@optaluna) August 6, 2020