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Жоаозиньо рассказал о неудачных переговорах с «Краснодаром» 

RT на русском и ещё 7 3 часа назад
Переход Жоаозиньо в «Краснодар» сорвался
Фото: FCKrasnodar Twitter
Бывший полузащитник московского «Динамо» Жоаозиньо заявил, что его переговоры о переходе в «Краснодар» завершились неудачно.

«Я тренировался с «Краснодаром», но не останусь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год, после чего перешёл в «Динамо». Московский клуб 31-летний бразильский футболист покинул в конце июля в связи с истечением контракта. В прошлом сезоне он принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит €10 млн за хорватского полузащитника.
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Футбол , Динамо
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