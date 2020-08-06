Карпин: Федун может сказать всё что угодно 

«По поводу Федуна вообще говорить смысла нет. Все цитаты или высказывания Федуна нужно делить на сто. В зависимости от ситуации, от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё, что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорил и почему он говорил», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.