Карпин: Федун может сказать всё что угодно 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как он относится к заявлению владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего 51-летнего специалиста сбитым лётчиком.
«По поводу Федуна вообще говорить смысла нет. Все цитаты или высказывания Федуна нужно делить на сто. В зависимости от ситуации, от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё, что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорил и почему он говорил», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.
Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
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