Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
16:00
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
18:30
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М

Карпин: Федун может сказать всё что угодно 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Карпин: Федун может сказать всё что угодно
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как он относится к заявлению владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего 51-летнего специалиста сбитым лётчиком.

«По поводу Федуна вообще говорить смысла нет. Все цитаты или высказывания Федуна нужно делить на сто. В зависимости от ситуации, от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё, что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорил и почему он говорил», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
Ранее «Ростов» представил новую форму в стиле фильма «Джентельмены».
Видео дня. Возобновляются матчи Лиги Европы
RT на русском: последние новости
Голы Лукаку и Эриксена принесли «Интеру» победу над «Хетафе» в 1/8 финала ЛЕ Голы Лукаку и Эриксена принесли «Интеру» победу над «Хетафе» в 1/8 финала ЛЕ Газизов объявил, что Гулиев, Мелкадзе и Ломовицкий будут отданы в аренду или проданы Газизов объявил, что Гулиев, Мелкадзе и Ломовицкий будут отданы в аренду или проданы ЦСКА объявил о переходе Гайча ЦСКА объявил о переходе Гайча
Футбол , Валерий Карпин , Леонид Федун , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
«Тренеры заставляли меня раздеваться»
«Тренеры заставляли меня раздеваться»
«Сбежал, а теперь лаешь с безопасного расстояния, клоун»
«Сбежал, а теперь лаешь с безопасного расстояния, клоун»
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение