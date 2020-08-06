Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич сравнил футбол с бизнесом, передает пресс-служба команды.
Он отметил, что футболистам на сегодняшний момент все труднее сохранять преданность одной команде, однако многие переходы вынуждены и нужны для личностного роста.
"Мне кажется, с каждым годом футболисты все легче меняют клубы и покидают команды. Если раньше действительно играли за ромбик или эмблему, то сейчас футбол все больше напоминает бизнес", — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что Игнашевич заявил о преимуществе "Оренбурга" и "Крыльев" перед другими командами.