Игнашевич сравнил футбол с бизнесом 

Он отметил, что футболистам на сегодняшний момент все труднее сохранять преданность одной команде, однако многие переходы вынуждены и нужны для личностного роста.

"Мне кажется, с каждым годом футболисты все легче меняют клубы и покидают команды. Если раньше действительно играли за ромбик или эмблему, то сейчас футбол все больше напоминает бизнес", — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Игнашевич заявил о преимуществе "Оренбурга" и "Крыльев" перед другими командами.