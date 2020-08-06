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Рэпер Птаха назвал причины драк Кокорина и Мамаева 

Мария Иванова и ещё 4 1 час назад
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил, что причиной драк с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева стали оскорбления в их адрес: по его словам, спортсменов назвали «петухами». Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу oSporte TV.
Как сообщал «Рамблер», в октябре 2018 года были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовали футболисты и их друзья в Москве.
Один из потерпевших по делу — чиновник Минпромторга Денис Пак — получил удар стулом. Адвокат Пака Геннадий Удудян называл инцидент в кафе «хулиганством по мотивам расовой неприязни». Второй потерпевший — водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, ему сломали нос.
Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.
В мае 2019-го суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев. День, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО футболисты вышли на свободу 17 сентября, проведя в колонии два месяца.
Летом 2020-го Мосгорсуд частично отменил приговор фигурантам дела. В частности, Мамаев был оправдан по обвинению в хулиганстве. Он может рассчитывать на реабилитацию и компенсацию, так как находился за решеткой за хулиганство, которое не совершал.
По словам Птахи, он узнал, что стало причиной драк, от своей подруги, которая в тот момент находилась рядом с футболистами.

«Спровоцировали их, потому что водитель им сказал: «Эй, петухи, вы плохо играете», — заявил рэпер.

Птаха добавил, что «мужчина азиатской внешности» в кафе первым начал хамить футболистам.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Давид Нуриев , Денис Пак , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Мосгорсуд , ФСИН
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