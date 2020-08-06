Защитник «Зенита» ответил Федуну по поводу ЛЧ

По его словам, дело футболистов — играть и не обращать внимания на высказывания разных людей.

"Я не реагирую на такое. После футбола пусть говорят, что хотят. Мы в любом случае постараемся как модно лучше выступить в Лиге чемпионов, и чьи-то слова здесь ни при чем.

Мы до последнего момента боялись за выход из группы, но нам не удалось сделать финальный рывок. В следующем сезоне нам нужно как можно лучше выступить там", — сказал Караваев.

Ранее сообщалось, что бразилец Малком высказался о своем опыте выступлений за каталонскую "Барселону".