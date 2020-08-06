Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
16:00
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
18:30
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат

Защитник «Зенита» ответил Федуну по поводу Лиги чемпионов 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Защитник «Зенита» ответил Федуну по поводу ЛЧ
Фото: РИА Новости
Защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев ответил владельцу "Спартака" Леониду Федуну по поводу Лиги чемпионов. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, дело футболистов — играть и не обращать внимания на высказывания разных людей.

"Я не реагирую на такое. После футбола пусть говорят, что хотят. Мы в любом случае постараемся как модно лучше выступить в Лиге чемпионов, и чьи-то слова здесь ни при чем.

Мы до последнего момента боялись за выход из группы, но нам не удалось сделать финальный рывок. В следующем сезоне нам нужно как можно лучше выступить там", — сказал Караваев.

Ранее сообщалось, что бразилец Малком высказался о своем опыте выступлений за каталонскую "Барселону".
Видео дня. Возобновляются матчи Лиги Европы
Газета.Ru: последние новости
"Копенгаген" вышел в 1/4 финала Лиги Европы "Копенгаген" вышел в 1/4 финала Лиги Европы В новом сезоне РПЛ не будет переносов матчей, связанных с коронавирусом В новом сезоне РПЛ не будет переносов матчей, связанных с коронавирусом Мамаев сравнил жизнь в Ростове-на-Дону и Краснодаре Мамаев сравнил жизнь в Ростове-на-Дону и Краснодаре
Футбол , Леонид Федун , Вячеслав Караваев , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко показал 14-летнего сына от первой жены
Плющенко показал 14-летнего сына от первой жены
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
«Тоже спортсмен». Плющенко показал старшего сына
«Тоже спортсмен». Плющенко показал старшего сына
«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров»
«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение