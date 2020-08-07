«Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Реал»

Все новости на карте

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Манчестер на «Этихаде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

По сумме двух матчей 4:2 (2:1) в четвертьфинал вышел «Манчестер Сити», где встретится в победителем пары «Ювентус» — «Лион»