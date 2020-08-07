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«Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Реал» и вышел в 1/4 финал ЛЧ 

RT на русском и ещё 40 1 час назад
«Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Реал»
Фото: Reuters
Английский «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Манчестер на «Этихаде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу горожанам принесли голы Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса, забивших на 9-й и 68-й минутах после ошибока защитника «Реала» Рафаэля Варана.
«Реал» ответил голом Карима Бензема на 28-й минуте.
По сумме двух матчей 4:2 (2:1) в четвертьфинал вышел «Манчестер Сити», где встретится в победителем пары «Ювентус» — «Лион»
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Томас Тухель сломал ногу на тренировке команды.
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