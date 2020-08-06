Клубам РПЛ засчитают поражение при обнаружении COVID

Директор по проведению соревнований Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин заявил, что большинство клубов проголосовало за то, чтобы не было переносов игр в случае обнаружения коронавируса.

Мы предполагаем, что случаи заражения могут быть в новом сезоне. Большинство клубов проголосовало за то, чтобы не было переносов игр. В случае, если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матче, то ей будет засчитано техническое поражение, — сказал Савин на пресс-конференции, посвящённой новому сезону чемпионата России по футболу.

Савин добавил, что санкции в виде вылета из РПЛ в случае двух технических поражений действовать не будут.

Ранее сообщалось, что руководство Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) провалило рестарт чемпионата из-за обнаружения в клубах вспышки коронавируса, так как футбольные клубы нарушили «коронавирусный» cвод правил, писал NEWS.ru.