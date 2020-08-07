"Должен быть интересный матч, в прошлом году он был суперинтересен. Фаворита в игре нет, это начальный этап сезона. Пойду ли я на игру? А это мое личное дело. Соберусь — пойду, не соберусь — не пойду", — цитирует Семина РИА "Новости".