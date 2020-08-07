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Семин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» 

Газета.Ru и ещё 1 48 минут назад
Семин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив»
Фото: ФК «Локомотив»
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча за Олимп — Суперкубок России между "железнодорожниками" и петербургским "Зенитом".

"Должен быть интересный матч, в прошлом году он был суперинтересен. Фаворита в игре нет, это начальный этап сезона. Пойду ли я на игру? А это мое личное дело. Соберусь — пойду, не соберусь — не пойду", — цитирует Семина РИА "Новости".

Матч за Олимп — Суперкубок России пройдет 7 августа в Москве на "ВЭБ Арене". "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.
Ранее Семин объяснил превосходство "Зенита" в чемпионате России.
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Футбол , Юрий Семин , Зенит , Локомотив , Газета.Ru , РИА Новости
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