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ЦСКА одержал победу в первом матче нового сезона РПЛ 

Lenta.ru и ещё 23 2 часа назад
ЦСКА одержал победу в первом матче нового сезона РПЛ
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в рамках первого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Матч прошел на арене «Химки» и завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев. Счет на 18-й минуте встречи открыл полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. На первой компенсированной к первому тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Алан Дзагоев, забивший впервые за 29 месяцев.
В минувшем розыгрыше РПЛ чемпионом стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака также завоевали Кубок и Суперкубок России. ЦСКА расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, что позволило армейцам попасть в групповой этап Лиги Европы в этом сезоне.
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