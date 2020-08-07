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«Ювентус» обыграл «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов 

Спорт день за днем и ещё 25 1 час назад
«Ювентус» обыграл «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Фото: Спорт день за днем
«Ювентус» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче выиграл «Лион» — 1:0, «Ювентус» покинул турнир. В четвертьфинале «Лион» сыграет против «Манчестер Сити». Дубль сделал Криштиану Роналду, за гостей пенальти реализовал Мемфис Депай. По данным итальянкой прессы, руководство «Ювентуса» уволит главного тренера — 61-летнего Маурицио Сарри из-за вылета из турнира. В параллельном матче «Манчестер Сити» обыграл «Реал». В четвертьфиналах сыграют: «Аталанта» — ПСЖ (12 августа); «РБ Лейпциг» — «Атлетико» (13 августа); «Наполи» / Барселона — «Челси» / «Бавария» (14 августа); «Манчестер Сити» — «Лион» (15 августа); Матчи «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи» стартуют в 22:00 в субботу 8-го августа. Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
«Ювентус» — Лион» –2:1 «Ювентус»: Щенсны — Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лихт, Куадрадо (Данило, 70) — Рабьо, Пьянич (Рэмси, 60), Бентанкур — Роналду, Игуаин, Бернардески (Дибала, 70) (Оливьери, 84) «Лион»: Лопеш — Марсал, Марсело, Денайер (Андерсен, 61) — Ауар, Бруно Гимараэс, Какере — Корне, Дюбуа — Депай (Дембеле, 67) Токо-Экамби (Рене-Аделаид, 67) Голы: Депай, 12, с пенальти (0:1); Роналду, 43, с пенальти (1:1), 60 (2:1) Предупреждения: Куадрадо, 31; Бентанкур, 44 / Ауар, 19; Дюбуа, 38; Депай, 42; Лопеш, 76; Корне, 79; Какере, 87; Марсал, 89 Судья: Феликс Цвайер (Швейцария) 7 августа.
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Футбол , Прочее , Феликс Цвайер , Криштиану Роналду , Алекс Сандро , Реал
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