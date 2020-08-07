Роналду ударил одноклубника во время тренировки

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вступил в конфликт со своим одноклубником Хуаном Куадрадо, передает Daily Mail в Twitter.
Отмечается, что португалец неудачно исполнил пас. Колумбиец и Войцех Щесны поиздевались над одноклубником, сымитировав его фирменный жест.
Через несколько секунд Куадрадо получил удар по лодыжке.
7 августа черно-белые сыграют против французского "Лиона" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее Роналду отреагировал на решение Икера Касильяса завершить карьеру.