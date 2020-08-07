Роналду ударил одноклубника во время тренировки

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Отмечается, что португалец неудачно исполнил пас. Колумбиец и Войцех Щесны поиздевались над одноклубником, сымитировав его фирменный жест.

Через несколько секунд Куадрадо получил удар по лодыжке.

7 августа черно-белые сыграют против французского "Лиона" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее Роналду отреагировал на решение Икера Касильяса завершить карьеру.