В Пермском крае возродили футбольный клуб «Амкар»

Врио главы региона Дмитрий Махонин передал действующей футбольной команде Академии игровых видов спорта сертификат на право использовать название «Амкар».

С этого момента официально — бренд «Амкар» возрожден! Команда уже заявлена в ЛФК (первенство среди любительских клубов — прим.ред.), скоро станет известна дата первого официального матча. Пожелал новоиспеченным амкаровцам успехов и напомнил, что их поддерживают тысячи преданных болельщиков клуба. Вперед, «Амкар»! — написал Махонин в Instagram.

Футбольный клуб «Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 по 2018 год выступал в Российской премьер-лиге. По итогам сезона 2008 года команда дошла до финала национального первенства и уступила ЦСКА, а также получила право сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч закончился проигрышем клубу «Фулхэм». В 2018 году клуб прекратил существование.