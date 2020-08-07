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Кикнадзе объяснил отказ «Локомотива» подписывать Кокорина 

Soccer News и ещё 12 1 час назад
Кикнадзе объяснил отказ «Локомотива» от Кокорина
Фото: ТАСС
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб не стал заключать контракт с нападающим Александром Кокориным.

"Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась, но в "Спартаке" ему, видимо, предложили более выгодные условия. Почему его кандидатуру отклонили на трансферном комитете? Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. А Марко [Николич] очень хотел Кокорина", — сказал Кикнадзе.

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Футбол , Василий Кикнадзе , Александр Кокорин , Локомотив
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