Кикнадзе объяснил отказ «Локомотива» от Кокорина

"Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась, но в "Спартаке" ему, видимо, предложили более выгодные условия. Почему его кандидатуру отклонили на трансферном комитете? Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. А Марко [Николич] очень хотел Кокорина", — сказал Кикнадзе.