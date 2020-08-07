Кокорин в «Спартаке»

8 августа начинается сезон РПЛ 2019/2021! В первом же туре Александр Кокорин в составе своей новой команды — «Спартака» — сыграет против своей бывшей команды — «Сочи». «Локомотиву» предстоит выезд в Казань к Леониду Слуцкому, «Зенит» проэкзаменует вернувшийся в элиту «Ротор», а обескровленная «Уфа» примет «Краснодар».
Выбираем ставки на матчи «Спартак» — «Сочи» и «Рубин» — «Локомотив» — и кратко разбираем некоторые другие встречи. Ставки на игры РПЛ можно сделать в букмекерской компании «Фонбет».
«Спартак» — «Сочи»: прогноз и ставки на матч РПЛ 9 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть
9 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдет матч «Спартак» — «Сочи». Начало трансляции в 20:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом команду Доменико Тедеско. Сделать ставку на победу красно-белых можно за 1.88, что соответствует вероятности в 53%. Успех сочинцев аналитики оценивают коэффициентом 4.35 (21%), а ничья идёт у букмекеров за 3.55 (26%).
Эксперты полагают, что матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» будет низовым: тотал голов меньше 2.5 доступен за 1.70, а на тотал голов больше 2.5 можно сделать ставку за коэффициент 2.05.
Какие делать ставки на матч «Спартак» — «Сочи» 9 августа
«Спартак» усилил линию атаки и одновременно ослабил «Сочи». Новичком москвичей стал Александр Кокорин. У нападающего высокая мотивация, он наверняка выйдет на поле и постарается отличиться в первом же матче за новый клуб. Пополнил состав красно-белых и Остон Урунов, но ему только предстоит набрать форму.
Между собой команды провели два официальных матча, обменявшись минимальными победами. Причем последняя встреча команд запомнилась в первую очередь судейским скандалом — арбитр не назначил пенальти в ворота южан.
Кажется, «Спартак» сейчас чуть больше мотивирован. К тому же, в составе сочинцев была вспышка коронавируса, что привело к двухнедельной изоляции команды. С коэффициентом 1.88 в «Фонбет» можно поставить на победу «Спартака». Ставка в 1000 рублей принесет выплату в 1880, если спартаковцы окажутся сильнее.
«Рубин» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 11 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть
На стадионе «Ак Барс Арена» 11 августа в Казани состоится матч «Рубин» — «Локомотив». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.
По мнению «Фонбет», шансы гостей в противостоянии выше. Поставить на победу команды Марко Николича можно за 2.32, что соответствует вероятности в 41%. Ставка на выигрыш коллектива Леонида Слуцкого доступна за 3.35 (29%). Ничью букмекеры оценили коэффициентом 3.20 (30%).
В матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» эксперты ожидают низкую результативность: тотал голов меньше 2.5 доступен за 1.60, а на тотал голов больше 2.5 можно сделать ставку за коэффициент 2.35.
На что ставить в матче «Рубин» — «Локомотив» 11 августа
«Локомотив» не стал продлевать контракт с Джефферсоном Фарфаном, а также выкупать Жоау Мариу у «Интера». Зато появились в составе защитник Слободан Райкович, а Алексей Миранчук пока так никуда и не уехал.
Главная проблема «Локомотива» — отсутствие забивного форварда. Алекандра Кокорина подписать не удалось, а Фарфан команду покинул. Не самая забивная команда и «Рубин». За коэффициент 1.60 в «Фонбет» выгодно смотрится ставка на ТМ 2.5 гола. При ставке в 1000 рублей выплата составит 1600 рублей, если команды не будут блистать результативностью.
«Уфе» будет сложно, а «Ротору» предстоит серьезный экзамен
8 августа в Химках пройдет матч 1-го тура «Химки» — ЦСКА. Прямая трансляция встречи РПЛ начнётся в 16:00.
Химчане — главные поставщики новостей последних дней. Эпопея с увольнением Сергея Юрана завершилась, команду принял Дмитрий Гунько. А вот обещанного подкрепления из «Спартака» пока нет. Да и по уставу РПЛ теперь нельзя арендовывать больше 2 игроков из одного клуба. Что до ЦСКА, то у «армейцев» наконец приехал первый новичок — аргентинец Адольфо Гайч. Ждем его дебюта и посмотрим, получится ли у дебютантов дать бой одному из топ-клубов
9 августа в Уфе пройдет матч «Уфа» — «Краснодар». Прямая видеотрансляция встречи 1-го тура РПЛ начнется в 17:00 мск.
Уфимцы потеряли ряд лидеров в короткое межсезонье. Остон Урунов перебрался в «Спартак», Даниила Фомина продали в «Динамо», а Александр Пуцко стал новичком «Ахмата». Новичков же у Вадима Евсеева пока нет. А испытание серьезное — «Краснодар» будет играть в Лиге чемпионов.
В Волгограде 11 августа пройдет матч «Ротор» — «Зенит». Прямой эфир встречи 1-го тура РПЛ стартует в 18:00 мск.
Волгоградцы — росийский «Лидс», вернулись в РПЛ спустя много лет. Команда Александра Хацкевича не играла официальных матчей с марта, а тут в соперниках сразу действующий чемпион России. Но «Ротор» будет играть при своих болельщиках, питерцы будут усталыми после матча за Суперкубок, а еще в «Ротор» приехал Жано Ананидзе. Поэтому определенный оптимизм у новичка РПЛ присутствует.