Кокорин в «Спартаке»

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«Спартак» — «Сочи»: прогноз и ставки на матч РПЛ 9 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть

9 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдет матч «Спартак» — «Сочи». Начало трансляции в 20:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом команду Доменико Тедеско . Сделать ставку на победу красно-белых можно за 1.88, что соответствует вероятности в 53%. Успех сочинцев аналитики оценивают коэффициентом 4.35 (21%), а ничья идёт у букмекеров за 3.55 (26%).

Эксперты полагают, что матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» будет низовым: тотал голов меньше 2.5 доступен за 1.70, а на тотал голов больше 2.5 можно сделать ставку за коэффициент 2.05.

Какие делать ставки на матч «Спартак» — «Сочи» 9 августа

«Спартак» усилил линию атаки и одновременно ослабил «Сочи». Новичком москвичей стал Александр Кокорин. У нападающего высокая мотивация, он наверняка выйдет на поле и постарается отличиться в первом же матче за новый клуб. Пополнил состав красно-белых и Остон Урунов, но ему только предстоит набрать форму.

Между собой команды провели два официальных матча, обменявшись минимальными победами. Причем последняя встреча команд запомнилась в первую очередь судейским скандалом — арбитр не назначил пенальти в ворота южан.

Кажется, «Спартак» сейчас чуть больше мотивирован. К тому же, в составе сочинцев была вспышка коронавируса, что привело к двухнедельной изоляции команды. С коэффициентом 1.88 в «Фонбет» можно поставить на победу «Спартака» . Ставка в 1000 рублей принесет выплату в 1880, если спартаковцы окажутся сильнее.

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 11 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть

На стадионе «Ак Барс Арена» 11 августа в Казани состоится матч «Рубин» — «Локомотив». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

По мнению «Фонбет», шансы гостей в противостоянии выше. Поставить на победу команды Марко Николича можно за 2.32, что соответствует вероятности в 41%. Ставка на выигрыш коллектива Леонида Слуцкого доступна за 3.35 (29%). Ничью букмекеры оценили коэффициентом 3.20 (30%).

В матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» эксперты ожидают низкую результативность: тотал голов меньше 2.5 доступен за 1.60, а на тотал голов больше 2.5 можно сделать ставку за коэффициент 2.35.

На что ставить в матче «Рубин» — «Локомотив» 11 августа

«Локомотив» не стал продлевать контракт с Джефферсоном Фарфаном, а также выкупать Жоау Мариу у «Интера». Зато появились в составе защитник Слободан Райкович , а Алексей Миранчук пока так никуда и не уехал.

Главная проблема «Локомотива» — отсутствие забивного форварда. Алекандра Кокорина подписать не удалось, а Фарфан команду покинул. Не самая забивная команда и «Рубин». За коэффициент 1.60 в «Фонбет» выгодно смотрится ставка на ТМ 2.5 гола . При ставке в 1000 рублей выплата составит 1600 рублей, если команды не будут блистать результативностью.

«Уфе» будет сложно, а «Ротору» предстоит серьезный экзамен

8 августа в Химках пройдет матч 1-го тура «Химки» — ЦСКА . Прямая трансляция встречи РПЛ начнётся в 16:00.

Химчане — главные поставщики новостей последних дней. Эпопея с увольнением Сергея Юрана завершилась, команду принял Дмитрий Гунько . А вот обещанного подкрепления из «Спартака» пока нет. Да и по уставу РПЛ теперь нельзя арендовывать больше 2 игроков из одного клуба. Что до ЦСКА, то у «армейцев» наконец приехал первый новичок — аргентинец Адольфо Гайч. Ждем его дебюта и посмотрим, получится ли у дебютантов дать бой одному из топ-клубов

9 августа в Уфе пройдет матч «Уфа» — «Краснодар». Прямая видеотрансляция встречи 1-го тура РПЛ начнется в 17:00 мск.

В Волгограде 11 августа пройдет матч «Ротор» — «Зенит». Прямой эфир встречи 1-го тура РПЛ стартует в 18:00 мск.