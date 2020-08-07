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Карпин рассказал о споре с футболистами «Ростова» 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Карпин рассказал о споре с футболистами «Ростова»
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поспорил с игроками собственного клуба относительно попадания команды на групповую стадию европейского турнира.

«Был спор по поводу попадания в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы. Мы ещё никуда не попали, поэтому спор продолжается. Попов, Козлов, Ерёменко, Байрамян, кажется, Ионов, Мамаев сейчас подключился тоже. В общем, человек шесть-семь, у кого с деньгами нормально. Я сказал: «Вы лохи, никуда не попадёте, вы слабые». Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы как минимум, в группу. И Попов предложил поспорить на часы Rolex до 500-600 тыс. Говорит, если что, вы нам дадите 500-600, а мы дальше добьём и купим, какие захотим. Я говорю: «Окей, вопросов нет. Но зачем мне шесть-семь-восемь-девять-десять часов?» На что Попов сказал: «Георгич, всё нормально, я уже знаю, кому их впарить». Сейчас уже говорят, что скинутся все вместе и купят нормальные часы», — заявил Карпин в ролике на канале «Коммент. Шоу» в YouTube.

«Ростов» по итогам прошлого сезона занял пятое место в Российской Премьер-Лиги и сыграет в квалификации Лиги Европы.
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Футбол , Валерий Карпин
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