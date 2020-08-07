Экс-тренер «Милана» возглавил «Торино» 

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Бывший главный тренер футбольной команды «Милан» Марко Джампаоло возглавил «Торино».

Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Отмечается, что контракт с Джампаоло рассчитан на два года.

Итальянский специалист известен по работе с «Кальяри», «Сиеной», «Катаньей», «Брешией», «Сампдорией» и другими итальянскими коллективами. В июне 2019 года он возглавил «Милан», но уже в октябре был отправлен в отставку.