«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России

Санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз в истории взял Суперкубок России по футболу.

До настоящего момента, санкт-петербургские футболисты выигрывали почётный трофей в 2008-м, 2011-м, 2015-м и 2016-м годах. Победа в матче за Суперкубок в 2020 году стала для них пятой в истории.

По числу побед в Суперкубке России «Зенит» занимает второе место в истории российского футбола. По этому показателю лидирует московский ЦСКА , восемь раз бравший почётный трофей.