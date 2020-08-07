Семак поделился впечатлением от игры Ловрена

«Ловрен смотрелся очень хорошо. Не хватило нескольких товарищеских матчей, чтобы сыграться. Но он умный игрок, и сегодня сыграл хорошо», — приводит слова Семака Sport24.

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 2:1 в пятый раз завоевал Суперкубок России по футболу. Для Ловрена это был первый официальный матч после перехода в петербургский клуб из английского «Ливерпуля».

Ранее Семак заявил, что это он решил назначить Дзюбу капитаном «Зенита» на матч за Суперкубок России