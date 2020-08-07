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Семак остался доволен игрой Ловрена в первом матче за «Зенит» 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Семак поделился впечатлением от игры Ловрена
Фото: РИА Новости
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление новичка команды, защитника Деяна Ловрена, в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

«Ловрен смотрелся очень хорошо. Не хватило нескольких товарищеских матчей, чтобы сыграться. Но он умный игрок, и сегодня сыграл хорошо», — приводит слова Семака Sport24.

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 2:1 в пятый раз завоевал Суперкубок России по футболу. Для Ловрена это был первый официальный матч после перехода в петербургский клуб из английского «Ливерпуля».
Ранее Семак заявил, что это он решил назначить Дзюбу капитаном «Зенита» на матч за Суперкубок России
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Футбол , Сергей Семак , Зенит , Локомотив
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