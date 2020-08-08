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Прокуратура Парагвая просит условного наказания Роналдиньо 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Прокуратура просит условный срок для Роналдиньо
Фото: РИА Новости
Прокуратура Парагвая просит назначить экс-футболисту сборной Бразилии Роналдиньо и его брату Роберто де Ассису условное наказание за использование поддельных документов, сообщает ABC Color.
По информации источника, прокуратура также требует назначить штраф в размере $200 тыс. в качестве компенсации ущерба.
В том случае, если суд поддержит доводы прокуратуры, то экс-футболист и его брат смогут вернуться на родину, где и будут отбывать наказания. В его ходе они будут обязаны отмечаться ежеквартально в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что Сарри возмутился из-за затяжки времени со стороны игроков "Лиона".
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Футбол , Генпрокуратура РФ , МВД , телеканал АВС
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