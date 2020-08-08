Зидан ответил на вопрос о своей отставке

«Я здесь, я тренер Мадрида до того момента, как произойдёт нечто экстраординарное. Я на своем месте, конечно. Вы не должны ничего думать. Я тренер «Реала» и это факт. Сейчас мы собираемся уйти на отдых и затем вернуться, чтобы провести великолепный сезон», — приводит слова специалиста Goal.