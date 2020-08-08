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Зидан ответил на вопрос о своей отставке после проигрыша «Манчестер Сити» в ЛЧ 

RT на русском 1 час назад
Зидан ответил на вопрос о своей отставке
Фото: Reuters
Наставник «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своём будущем после вылета из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Манчестер Сити».

«Я здесь, я тренер Мадрида до того момента, как произойдёт нечто экстраординарное. Я на своем месте, конечно. Вы не должны ничего думать. Я тренер «Реала» и это факт. Сейчас мы собираемся уйти на отдых и затем вернуться, чтобы провести великолепный сезон», — приводит слова специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что Зидан высказался об ошибках Рафаэля Варана.
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Футбол , Зинедин Зидан , Рафаэль Варан , Реал
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