«Ювентус» сделал предложение Почеттино

Руководство туринского «Ювентуса» предложило аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино возглавить команду,

Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на SportItalia. По информации источника, клуб намерен найти замену Маурицио Сарри, под руководством которого клуб вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона»

Последним местом работы 48-летнего аргентинца был «Тоттенхэм». Почеттино был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе со «Тоттенхэмом» он доходил до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

Ранее сообщалось, что Сарри не считает, что руководство «Ювентуса» должно уволить его за вылет из ЛЧ.