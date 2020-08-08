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Источник: руководство «Ювентуса» сделало предложение Почеттино 

RT на русском 2 часа назад
«Ювентус» сделал предложение Почеттино
Фото: Reuters
Руководство туринского «Ювентуса» предложило аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино возглавить команду,
Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на SportItalia. По информации источника, клуб намерен найти замену Маурицио Сарри, под руководством которого клуб вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона»
Последним местом работы 48-летнего аргентинца был «Тоттенхэм». Почеттино был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе со «Тоттенхэмом» он доходил до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).
Ранее сообщалось, что Сарри не считает, что руководство «Ювентуса» должно уволить его за вылет из ЛЧ.
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