Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 0
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
18:30
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

При Семине такого не было: к чему катится «Локомотив» 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
При Семине такого не было: к чему катится «Локомотив»
Фото: Газета.Ru
«Локомотив» готов расстаться с Алексеем Миранчуком, отказывается от усиления нападения Александром Кокориным, перенасыщает центр обороны и ломает голову над тем, как вписаться в лимит на легионеров. «Газета.Ru» — о трансферной политике Василия Кикнадзе и Марко Николича.
Нынешнее руководство московского «Локомотива» находится под серьезным давлением болельщиков клуба (прежде всего) и общественности. И неслучайно: расставание с легендарным Юрием Семиным, с которым связаны все главные успехи красно-зеленых, оказалось не только резонансным, но и скандальным. Напряжение остается высоким до сих пор. Сам Семин периодически подливает масла в огонь, нелицеприятно высказываясь о боссах «Локо» и в большей степени о Василии Кикнадзе. Генеральный директор «железнодорожников» не скрывает, что именно по его инициативе, по его предложению совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Причина — Кикнадзе и Семин принципиально разошлись во мнениях о дальнейшем развитии команды. Это касается и кадровых перестановок внутри ее.
Вот что гендиректор «Локо» говорил в майском эфире телеканала «Россия-24», объясняя намерение сменить вектор развития путем ставки на молодежь:

«Мы не можем больше позволить себе роскошь брать возрастных футболистов. При этом я прекрасно понимаю, что они тоже нужны, и не зарекаюсь, что теперь мы будем брать только 18-летних. Но нам необходимо научиться развивать собственных игроков, привлекать молодых из других европейских и российских клубов, развивать их и в возрасте 24 лет оформлять трансфер на выход».

О конфликте интересов с Семиным Кикнадзе рассказал и в своем последнем интервью Sport24, подчеркнув, что множество предложений, с которыми генеральный директор подходил к тогда еще главному тренеру «Локомотива», тот просто отклонял и категорически с ними не соглашался. Из-за этого красно-зеленые остались без какого-либо усиления в зимнее трансферное окно и не смогли составить конкуренцию «Зениту» на финишной прямой чемпионата России.

«Зимой мы просто «уперлись» друг в друга. Палыч блокировал все, что мы предлагали, а единственный трансфер Кристиана Бассогога из «Хэнань Цзянье», который он просил, мы были не в силах осуществить просто потому, что клуб его не отпускал. Когда мы в третий раз зашли с предложением, китайцы аж возмутились: «Сколько можно объяснять, что ответ „нет“?»

Тем интереснее наблюдать за трансферной политикой «Локо» уже в отсутствие принципиального Семина, когда командой руководит молодой Марко Николич. 41-летний сербский специалист пока не пользуется любовью фанатского актива, но с «Локомотивом» в прошлом сезоне он не потерпел ни одного поражения и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. В недавнем интервью «Чемпионату» тренер очертил сферу своих интересов в вопросе комплектования коллектива.

«В моей голове сейчас четыре группы игроков: первая — качественные легионеры, способные усилить команду прямо сейчас; вторая — наши молодые российские игроки, которые оказывают большое влияние на команду; третья группа — интересные ребята из академии; четвертая — футболисты с российским паспортом, которые играют в России и в других чемпионатах, способные сразу усилить команду. Это проект, который нужно быстро развивать», — утверждает Николич.

Во-первых, «Локомотив» настраивается на то, чтобы потерять свой главный актив — Алексея Миранчука. 24-летний хавбек в прошедшем сезоне лишь закрепил за собой статус лидера команды, но вместе с этим привлек внимание клубов Европы. Сам футболист не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в топ-чемпионате.
В июле 2021 его контракт с «железнодорожниками» подходит к концу, и сейчас для клуба наступил самый важный момент: либо продлить соглашение, либо продать футболиста, пока ценник остается еще достаточно высоким.

«Если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время. Мы все-таки хотим создать систему, при которой в 24–25 лет ребята бы уезжали, а в 29-30 возвращались и еще 2-3 года работали на команду, передавали опыт молодым одноклубникам. Мы в этом крайне заинтересованы. Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причем реально хороших! Если не сложится, — а такое тоже бывает, — значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче. Какова вероятность продажи? 60 процентов на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Во-вторых, готовит ли «Локомотив» замену Миранчуку на случай его ухода? Из приобретений в атакующую зону красно-зеленые пока оформили трансфер Жасура Жалолиддинова. Но до 2021 года клуб своего новичка, вероятно, пока в деле не испытает. 18-летний узбекистанец, по словам Кикнадзе, будет отправлен в аренду. С большой долей вероятности — обратно в «Бунедкор», родной клуб молодого вингера.
Пока же из нападающих «Локо» может рассчитывать на португальца Эдера и вернувшегося из «Сельты» Федора Смолова. Ну, и на футболистов из молодежки.
Интересно, что у красно-зеленых был вариант с приобретением Александра Кокорина — опытного российского нападающего, который мог бы помочь команде не только в чемпионате, но и в еврокубках. Но тот в итоге принял предложение «Спартака». Как утверждает Кикнадзе, в совете директоров не решились идти на серьезные финансовые расходы (а зарплата Кокорина в «Спартаке» по слухам составит порядка €3 млн в год), а также не рискнули брать в команду футболиста со скандальным прошлым и судимостью.

«На то были финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. Николич очень хотел Кокорина. Сейчас я искренне желаю Саше успехов и удачи в «Спартаке». Считаю, что это один из лучших нападающих в лиге», — подчеркнул гендиректор «Локомотива».

Отказались «железнодорожники» и от услуг Джефферсона Фарфана. В принципе решение не продлевать контракт с подверженным травмам перуанским форвардом объяснимо, ведь в октябре тому исполнится уже 36 лет. Однако есть и мнение, что игрок мог бы помочь команде как минимум в качестве футболиста ротации.
В-третьих, вызывает вопросы и трансферная активность «Локомотива» на рынке игроков обороны.
Прямо сейчас из заявки красно-зеленых на позицию центрального защитника в РПЛ на место в основе претендуют сразу четверо: помимо опытных Ведрана Чорлуки с Соломоном Кверквелией имеются также бразилец Мурило и приобретенный у «Крыльев Советов» 25-летний Виталий Лысцов. К ним же в ближайшее время присоединится пятый центральный деф — Слободан Райкович.

«Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хеведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен еще один опытный центральный защитник. У нас было три варианта. Марко попросил Райковича. Он его знает и понимает. На трансферном комитете Марко сказал, что знает, что делает, и попросил его поддержать. Марко привел аргументы, почему он хочет Райковича. Трансферный комитет его услышал. Началось вообще все с того, что на меня вышел агент с просьбой дать характеристику Райковича от Марко для трансферного рынка. Марко, когда узнал об этом, сказал, что игрока надо брать», — прокомментировал приобретение Райковича Кикнадзе.

С одной стороны, смысл этого трансфера имеется: переходит бесплатно, имеет опыт выступлений в европейских топ-чемпионатах, является соотечественником Николича. С другой же, полезность 31-летнего футболиста, от которого отказалась даже «Перуджа» из итальянской Серии Б, вызывает сомнения. Одним карьерным прошлым в системе «Челси» игрок вряд ли может кого-то удивить. Да и к тому же это приобретение противоречит намерениям того же Николича с Кикнадзе: качественным легионером под усиление далеко не молодого и не самого надежного защитника не назовешь.
Вместе с этим «Локомотив» только усложняет себе задачу по соответствию лимиту на легионеров, согласно которому с нового сезона в заявке в РПЛ клуб может иметь максимум восемь иностранцев. С Райковичем таковых у красно-зеленых станет семь (если не считать Луку Джорджевича, с которым «железнодорожники» не знают, что делать). Как в таких условиях клуб будет усиливаться дальше — кажется, не знает даже сам Кикнадзе.
Видео дня. "Локомотив" и "Зенит" сыграют в мачте за Суперкубок России
Газета.Ru: последние новости
Письмо игроков не помогло: Юран рассказал об увольнении из "Химок" Письмо игроков не помогло: Юран рассказал об увольнении из "Химок" На брата Кокорина составили протокол за неповиновение полиции в Москве На брата Кокорина составили протокол за неповиновение полиции в Москве Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА
Комментарии
Футбол , Статьи , Алексей Миранчук , Слободан Райкович , Марко Николич , Василий Кикнадзе , Лука Джорджевич , Юрий Семин , Виталий Лысцов , Федор Смолов , Кристиан Бассогог , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив , Крылья Советов , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC
Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC
Исинбаеву разочаровал отдых в Сочи
Исинбаеву разочаровал отдых в Сочи
Новости партнеров
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение