При Семине такого не было: к чему катится «Локомотив» 

Нынешнее руководство московского «Локомотива» находится под серьезным давлением болельщиков клуба (прежде всего) и общественности. И неслучайно: расставание с легендарным Юрием Семиным , с которым связаны все главные успехи красно-зеленых, оказалось не только резонансным, но и скандальным. Напряжение остается высоким до сих пор. Сам Семин периодически подливает масла в огонь, нелицеприятно высказываясь о боссах «Локо» и в большей степени о Василии Кикнадзе. Генеральный директор «железнодорожников» не скрывает, что именно по его инициативе, по его предложению совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Причина — Кикнадзе и Семин принципиально разошлись во мнениях о дальнейшем развитии команды. Это касается и кадровых перестановок внутри ее.

Вот что гендиректор «Локо» говорил в майском эфире телеканала «Россия-24», объясняя намерение сменить вектор развития путем ставки на молодежь:

«Мы не можем больше позволить себе роскошь брать возрастных футболистов. При этом я прекрасно понимаю, что они тоже нужны, и не зарекаюсь, что теперь мы будем брать только 18-летних. Но нам необходимо научиться развивать собственных игроков, привлекать молодых из других европейских и российских клубов, развивать их и в возрасте 24 лет оформлять трансфер на выход».

О конфликте интересов с Семиным Кикнадзе рассказал и в своем последнем интервью Sport24, подчеркнув, что множество предложений, с которыми генеральный директор подходил к тогда еще главному тренеру «Локомотива», тот просто отклонял и категорически с ними не соглашался. Из-за этого красно-зеленые остались без какого-либо усиления в зимнее трансферное окно и не смогли составить конкуренцию «Зениту» на финишной прямой чемпионата России.

«Зимой мы просто «уперлись» друг в друга. Палыч блокировал все, что мы предлагали, а единственный трансфер Кристиана Бассогога из «Хэнань Цзянье», который он просил, мы были не в силах осуществить просто потому, что клуб его не отпускал. Когда мы в третий раз зашли с предложением, китайцы аж возмутились: «Сколько можно объяснять, что ответ „нет“?»

Тем интереснее наблюдать за трансферной политикой «Локо» уже в отсутствие принципиального Семина, когда командой руководит молодой Марко Николич. 41-летний сербский специалист пока не пользуется любовью фанатского актива, но с «Локомотивом» в прошлом сезоне он не потерпел ни одного поражения и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. В недавнем интервью «Чемпионату» тренер очертил сферу своих интересов в вопросе комплектования коллектива.

«В моей голове сейчас четыре группы игроков: первая — качественные легионеры, способные усилить команду прямо сейчас; вторая — наши молодые российские игроки, которые оказывают большое влияние на команду; третья группа — интересные ребята из академии; четвертая — футболисты с российским паспортом, которые играют в России и в других чемпионатах, способные сразу усилить команду. Это проект, который нужно быстро развивать», — утверждает Николич.

Во-первых, «Локомотив» настраивается на то, чтобы потерять свой главный актив — Алексея Миранчука. 24-летний хавбек в прошедшем сезоне лишь закрепил за собой статус лидера команды, но вместе с этим привлек внимание клубов Европы. Сам футболист не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в топ-чемпионате.

В июле 2021 его контракт с «железнодорожниками» подходит к концу, и сейчас для клуба наступил самый важный момент: либо продлить соглашение, либо продать футболиста, пока ценник остается еще достаточно высоким.

«Если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время. Мы все-таки хотим создать систему, при которой в 24–25 лет ребята бы уезжали, а в 29-30 возвращались и еще 2-3 года работали на команду, передавали опыт молодым одноклубникам. Мы в этом крайне заинтересованы. Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причем реально хороших! Если не сложится, — а такое тоже бывает, — значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче. Какова вероятность продажи? 60 процентов на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Во-вторых, готовит ли «Локомотив» замену Миранчуку на случай его ухода? Из приобретений в атакующую зону красно-зеленые пока оформили трансфер Жасура Жалолиддинова. Но до 2021 года клуб своего новичка, вероятно, пока в деле не испытает. 18-летний узбекистанец, по словам Кикнадзе, будет отправлен в аренду. С большой долей вероятности — обратно в «Бунедкор», родной клуб молодого вингера.

Пока же из нападающих «Локо» может рассчитывать на португальца Эдера и вернувшегося из «Сельты» Федора Смолова . Ну, и на футболистов из молодежки.

Интересно, что у красно-зеленых был вариант с приобретением Александра Кокорина — опытного российского нападающего, который мог бы помочь команде не только в чемпионате, но и в еврокубках. Но тот в итоге принял предложение «Спартака» . Как утверждает Кикнадзе, в совете директоров не решились идти на серьезные финансовые расходы (а зарплата Кокорина в «Спартаке» по слухам составит порядка €3 млн в год), а также не рискнули брать в команду футболиста со скандальным прошлым и судимостью.

«На то были финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. Николич очень хотел Кокорина. Сейчас я искренне желаю Саше успехов и удачи в «Спартаке». Считаю, что это один из лучших нападающих в лиге», — подчеркнул гендиректор «Локомотива».

Отказались «железнодорожники» и от услуг Джефферсона Фарфана. В принципе решение не продлевать контракт с подверженным травмам перуанским форвардом объяснимо, ведь в октябре тому исполнится уже 36 лет. Однако есть и мнение, что игрок мог бы помочь команде как минимум в качестве футболиста ротации.

В-третьих, вызывает вопросы и трансферная активность «Локомотива» на рынке игроков обороны.

Прямо сейчас из заявки красно-зеленых на позицию центрального защитника в РПЛ на место в основе претендуют сразу четверо: помимо опытных Ведрана Чорлуки с Соломоном Кверквелией имеются также бразилец Мурило и приобретенный у « Крыльев Советов » 25-летний Виталий Лысцов . К ним же в ближайшее время присоединится пятый центральный деф — Слободан Райкович

«Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хеведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен еще один опытный центральный защитник. У нас было три варианта. Марко попросил Райковича. Он его знает и понимает. На трансферном комитете Марко сказал, что знает, что делает, и попросил его поддержать. Марко привел аргументы, почему он хочет Райковича. Трансферный комитет его услышал. Началось вообще все с того, что на меня вышел агент с просьбой дать характеристику Райковича от Марко для трансферного рынка. Марко, когда узнал об этом, сказал, что игрока надо брать», — прокомментировал приобретение Райковича Кикнадзе.

С одной стороны, смысл этого трансфера имеется: переходит бесплатно, имеет опыт выступлений в европейских топ-чемпионатах, является соотечественником Николича. С другой же, полезность 31-летнего футболиста, от которого отказалась даже «Перуджа» из итальянской Серии Б, вызывает сомнения. Одним карьерным прошлым в системе «Челси» игрок вряд ли может кого-то удивить. Да и к тому же это приобретение противоречит намерениям того же Николича с Кикнадзе: качественным легионером под усиление далеко не молодого и не самого надежного защитника не назовешь.