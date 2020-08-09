Кокорин назвал Тедеско сильным тренером 

Футболист добавил, что желает скорейшего окончания пандемии коронавируса, чтобы как можно больше болельщиков могли вживую увидеть своих кумиров.

«Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам», — рассказал Кокорин.

Он отметил, что очень ждет дебюта за новую команду, особенно на домашнем стадионе спартаковцев. Футболист добавил, что желает скорейшего окончания пандемии коронавируса, чтобы как можно больше болельщиков могли вживую увидеть своих кумиров. Интервью с Кокориным опубликовано на официальном сайте «Спартака».