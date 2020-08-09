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Месси приобрел антикоронавирусный матрас 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Месси приобрел антикоронавирусный матрас
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел антикоронавирусный матрас. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, ткань матраса содержит наночастицы, которые уничтожают коронавирус в течение четырех часов. Вероятность защиты от инфекции оценена в 99,8 процента. Отмечается, что футболист был доволен покупкой и установил такие матрасы по всему дому.
3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе. Он может перейти в английский «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола.
Аргентинец выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он шесть раз получал «Золотой мяч».
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