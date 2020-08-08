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Чемпион мира возглавил «Ювентус» 

Lenta.ru и ещё 31 1 час назад
Чемпион мира возглавил «Ювентус»
Фото: Reuters
Чемпион мира в составе сборной Италии Андреа Пирло возглавил туринский «Ювентус». Об этом сообщается в Twitter команды.
41-летний специалист подписал контракт с туринским клубом до 2022 года. Он сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри, с которым руководство «Ювентуса» рассталось после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов.
Для Пирло это будет первый опыт тренерской работы. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды «бьянконери».
Пирло — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне он известен по выступлениям за «Ювентус» и «Милан». С последним Пирло выиграл Лигу чемпионов. Футболист завершил профессиональную карьеру в 2017 году.
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