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Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел 

RT на русском и ещё 62 57 минут назад
Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел
Фото: @fcsm_official Twitter
Новичок «Спартака» нападающий Александр Кокорин прокомментировал ничейный исход матча с «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Обидно терять три очка в самой концовке. Если первый пенальти ещё имел место быть, то второй — вообще непонятный эпизод. Не ожидал, что «Сочи» так хорошо сыграет и зацепит очки в Москве. Я такого ещё не видел. Готов ли к такой работе рефери? Справимся», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» ведя в счёте 0:2 упустил победу, благодаря двум пенальти в пользу «Сочи». Сам Кокорин из-за повреждения участия во встрече не принимал.
Ранее Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата РПЛ.
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Футбол , Леонид Федун , Александр Кокорин , Спартак
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