Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел 

«Обидно терять три очка в самой концовке. Если первый пенальти ещё имел место быть, то второй — вообще непонятный эпизод. Не ожидал, что «Сочи» так хорошо сыграет и зацепит очки в Москве. Я такого ещё не видел. Готов ли к такой работе рефери? Справимся», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».