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«Динамо» впервые с 2014 года одержало победу в первом туре РПЛ 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
«Динамо» обыграло «Урал»
Фото: ТАСС
Московское "Динамо" обыграло в гостях екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Клинтон Н'Жи (38) и Сильвестр Игбун (59).
4 августа "Динамо" выкупило Игбуна у "Уфы". До этого он играл за "Динамо" на правах аренды, этот гол стал для него третьим в 21 матче за команду.
"Динамо" впервые за шесть лет сумело начать чемпионат с победы. В августе 2014 года бело-голубые в первом туре разгромили дома "Ростов" (7:3). "Урал" в предыдущий раз проигрывал "Динамо" в Екатеринбурге 16 сентября 2013 года (1:4), с тех пор команда не уступала сопернику дома на протяжении пяти встреч (две победы, три ничьи).
В следующем туре "Динамо" 15 августа примет волгоградский "Ротор", "Урал" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".
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Футбол , Сильвестр Игбун , Динамо
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