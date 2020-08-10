«Динамо» обыграло «Урал»

Московское "Динамо" обыграло в гостях екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

4 августа "Динамо" выкупило Игбуна у "Уфы". До этого он играл за "Динамо" на правах аренды, этот гол стал для него третьим в 21 матче за команду.

"Динамо" впервые за шесть лет сумело начать чемпионат с победы. В августе 2014 года бело-голубые в первом туре разгромили дома "Ростов" (7:3). "Урал" в предыдущий раз проигрывал "Динамо" в Екатеринбурге 16 сентября 2013 года (1:4), с тех пор команда не уступала сопернику дома на протяжении пяти встреч (две победы, три ничьи).

В следующем туре "Динамо" 15 августа примет волгоградский "Ротор", "Урал" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".