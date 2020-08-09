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СМИ: Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса» 

ТАСС 2 часа назад
Роналду задумался об уходе из «Ювентуса»
Фото: globallookpress.com
Португальский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду может перейти в другую команду. Об этом сообщает портал Foot Mercato.
По информации источника, Роналду всерьез обдумывает свое будущее в "Ювентусе". Поводом для сомнений 35-летнего португальца послужил недавний вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала после поражения от французского "Лиона". Роналду попросил своего агента Жорже Мендеша организовать встречи с представителями клубов, которые заинтересованы в услугах форварда.
Наиболее вероятным вариантом для Роналду является французский "Пари Сен-Жермен". Отмечается, что Мендеш уже провел первые переговоры со спортивным директором клуба Леонардо, их встреча может состояться во время "Финала восьми" Лиги чемпионов в Лиссабоне.
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем премии "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.
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Футбол , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед
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