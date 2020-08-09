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Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Сочи» 

Спорт РИА Новости и ещё 16 1 час назад
Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Сочи»
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
Новички московского "Спартака" Александр Кокорин и Остон Урунов не попали в заявку на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Встреча между "Спартаком" и "Сочи" пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 20:00 мск.
Кокорин, который в минувшем сезоне выступал за сочинцев на правах аренды, и Урунов, ранее игравший за "Уфу", стали футболистами "Спартака" в начале месяца. Причины их отсутствия в заявке не уточняются.
Матч с "Сочи" с первых минут начнет нападающий Максим Глушенков, который вернулся в "Спартак" из аренды в самарских "Крыльях Советов". Для 21-летнего футболиста эта игра станет первой в стартовом составе "красно-белых".
Полностью стартовый состав "Спартака" выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь) Павел Маслов, Георгий Джикия (капитан), Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Джордан Ларссон, Александр Соболев.
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Футбол , Александр Максименко , Самуэль Жиго , Георгий Джикия , Джордан Ларссон , Александр Соболев , Павел Маслов , Зелимхан Бакаев , Роман Зобнин , Максим Глушенков , Александр Кокорин , Спартак , Крылья Советов
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