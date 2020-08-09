Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Сочи» 

Новички московского "Спартака" Александр Кокорин и Остон Урунов не попали в заявку на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Встреча между "Спартаком" и "Сочи" пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 20:00 мск.
Кокорин, который в минувшем сезоне выступал за сочинцев на правах аренды, и Урунов, ранее игравший за "Уфу", стали футболистами "Спартака" в начале месяца. Причины их отсутствия в заявке не уточняются.
Матч с "Сочи" с первых минут начнет нападающий Максим Глушенков, который вернулся в "Спартак" из аренды в самарских "Крыльях Советов". Для 21-летнего футболиста эта игра станет первой в стартовом составе "красно-белых".
Полностью стартовый состав "Спартака" выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь) Павел Маслов, Георгий Джикия (капитан), Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Джордан Ларссон, Александр Соболев.