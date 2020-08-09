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Месси избежал серьезной травмы в матче с «Наполи» 

Газета.Ru 3 часа назад
Месси избежал серьезной травмы
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси избежал серьезного повреждения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи", сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, футболист будет готов сыграть в четвертьфинале еврокубка против мюнхенской "Баварии", который пройдет 14 августа.
Аргентинец получил повреждение после ильного удара по ноге от защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
Встреча между "Барселоной" и "Наполи", прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Футбол , Калиду Кулибали , Лионель Месси , Газета.Ru
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