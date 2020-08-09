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Виллиан объявил об уходе из «Челси» 

Спорт РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Виллиан попрощался с «Челси»
Фото: © REUTERS / PHIL NOBLE
Полузащитник сборной Бразилии по футболу Виллиан объявил об уходе из лондонского "Челси".
Контракт 32-летнего Виллиана с "Челси" был рассчитан до конца сезона-2019/20. Ранее СМИ сообщали, что бразилец согласовал договор с лондонским "Арсеналом".

"Это были прекрасные семь лет, — написал Виллиан в своем аккаунте в Instagram. — В августе 2013 года, когда я получил предложение от "Челси", я был уверен, что должен играть именно в этом клубе. И сегодня я понимаю, что принял правильное решение. Помимо завоеванных трофеев, я многое узнал о себе в "Челси". Я развивался и стал лучше и как игрок, и как человек. Я благодарен всем болельщикам за теплый прием в "Челси" и за их поддержку на протяжении всего пребывания в клубе".

"Пришло время двигаться дальше. Я очень буду скучать по своим товарищам по команде. Я буду скучать по всему персоналу клуба, который всегда относился ко мне как к сыну, и по фанатам. Я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что здесь я побеждал и всегда выкладывался изо всех сил в футболке "Челси", — добавил полузащитник.

Виллиан выступал за "Челси" с 2013 года и стал в составе "синих" двукратным чемпионом Англии, а также по разу побеждал в Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы. Ранее полузащитник защищал цвета бразильского "Коринтианса", донецкого "Шахтера" и махачкалинского "Анжи". В составе национальной сборной бразилец выиграл Кубок Америки-2019.
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