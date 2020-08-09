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«Спартак» нацелился на швейцарского защитника 

Soccer News и ещё 1 1 час назад
«Спартак» нацелился на швейцарского защитника
Фото: Soccer News
Московский "Спартак" проявляет интерес к правому защитнику "Санкт-Галлена" Сильвану Хефти, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.
По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, Хефти не является приоритетным вариантом для "красно-белых".
22-летний Хефти является воспитанником "Санкт-Галлена". В минувшем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Футбол , Вячеслав Короткин , Сильван Хефти , Спартак
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