«Спартак» нацелился на швейцарского защитника 

По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, Хефти не является приоритетным вариантом для "красно-белых".

22-летний Хефти является воспитанником "Санкт-Галлена". В минувшем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.