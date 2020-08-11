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Ветераны «Спартака» написали письмо Федуну и РФС 

Евро-футбол.Ру и ещё 98 49 минут назад
Ветераны «Спартака» написали письмо Федуну и РФС
Фото: РИА Новости
Ветераны «Спартака» обратились с открытым письмом к руководству клуба и главе РФС Александру Дюкову из-за скандала в матче «красно-белых» со «Спартаком». В воскресенье арбитр Василий Казарцев поставил очень спорный пенальти в пользу «Сочи», что привело к тому, что спартаковцы упустили победу.

«Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче «Спартак» — «Сочи» убило принцип состязательности, присущий футболу», — гласит общее заявление Олега Романцева, Рината Дасаева, Юрия Гаврилова, Сергея Родионова, Сергея Шавло и Василия Кулькова. Ветераны также считают, что «бездарная» работа арбитра и людей, обслуживающих систему видеоповторов «дискредитировала наш футбол и РФС».

Также бывшие игроки «красно-белых» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну с призывом контролировать свои эмоции. Напомним, что после того матча президент «Спартака» заявил о намерении снять команду с чемпионата России.
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Комментарии 2
Футбол , Юрий Гаврилов , Сергей Родионов , Василий Казарцев , Александр Дюков , Сергей Шавло , Олег Романцев , Василий Кульков , Леонид Федун , Ринат Дасаев , Спартак , РФС
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