Ветераны «Спартака» написали письмо Федуну и РФС 

Ветераны «Спартака» обратились с открытым письмом к руководству клуба и главе РФС Александру Дюкову из-за скандала в матче «красно-белых» со «Спартаком». В воскресенье арбитр Василий Казарцев поставил очень спорный пенальти в пользу «Сочи», что привело к тому, что спартаковцы упустили победу.
«Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче «Спартак» — «Сочи» убило принцип состязательности, присущий футболу», — гласит общее заявление Олега Романцева, Рината Дасаева, Юрия Гаврилова, Сергея Родионова, Сергея Шавло и Василия Кулькова. Ветераны также считают, что «бездарная» работа арбитра и людей, обслуживающих систему видеоповторов «дискредитировала наш футбол и РФС».
Также бывшие игроки «красно-белых» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну с призывом контролировать свои эмоции. Напомним, что после того матча президент «Спартака» заявил о намерении снять команду с чемпионата России.